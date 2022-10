Italia-Brasile oggi volley femminile | orario semifinale Mondiali | dove vederla in tv | programma | streaming

Leggi su oasport

(Di giovedì 13 ottobre 2022)giovedì 13 ottobre (ore 20.00) si giocadei2022 di. Le Campionesse d’Europa scenderanno in campo ad Apeldoorn (Paesi Bassi) per affrontare le vicecampionesse olimpiche in uno scontro totale da dentro o fuori: chi vince stacca il biglietto per l’atto conclusivo da disputare contro la Serbia, chi perde si deve accontentare di fronteggiare gli USA per la medaglia di bronzo. Si preannuncia una partita altamente spettacolare e avvincente, equilibrata e aperta a ogni risultato. Ilha vinto lo scontro diretto andato in scena settimana scorsa nella seconda fase a gironi, imponendosi ai vantaggi del tie-break. Le azzurre avevano invece dominato la finale della Nations League disputata tre mesi ...