Italia - Brasile 1 - 3 | sfuma il sogno mondiale delle azzurre

(Di giovedì 13 ottobre 2022) APELDOORN (PAESI BASSI) -ilfinale per l'. Ledi Davide Mazzanti vengono sconfitte dalnella semifinale dei mondiali di pallavolo femminile. La nazionale ...

Svanisce il sogno della finale mondiale per le azzurre delle pallavolo. Le campionesse d'Europa sono state sconfitte in semifinale dalper 3 set a 1 con i parziali 25 - 23; 22 - 25; 26 - 24; 25 - 19 . Sul campo di Apeldoorn (Paesi Bassi) le atlete della volley femminile italiana hanno cercato la vittoria senza riuscire a ...L'si ferma a un passo dalla finale nel mondiale di pallavolo femminile, bocciata da quelche era stata nel corso dell'intero torneo l'unica squadra capace di metterla sotto. Sfuma così ...Mondiali volley femminile, il sogno dell'Italia sfuma in semifinale: Brasile vittorioso 3-1 (23-25; 25-22; 24-26; 19-25), trascinato da una Gabi e una Gattaz ...L'Italia si ferma a un passo dalla finale nel mondiale di pallavolo femminile, bocciata da quel Brasile che era stata nel corso dell'intero torneo l'unica squadra capace di metterla sotto. (ANSA) ...