Iraq | nove razzi colpiscono la Green Zone di Baghdad

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Inè in corso una grave crisi politica. Il Paese è senza un governo da ormai quasi un anno e le ultime decisioni del potente leader sciita Muqtada al-Sadr hanno aumento l’instabilità politica. Oggi, mentre il parlamento era riunito per eleggere il prossimo presidente dell’hanno colpito la, facendo sospendere

AGI - Agenzia Italia

AGI - Sono almenoi razzi Katiuscia che hanno colpito la Zona Verde di Baghdad, causando il ferimento di alcuni ... Leggi anche Il presidente Salih annuncia le elezioni anticipate inIl capo ...Come abbiamo condannato l'invasione americana dell', condanniamo l'invasione russa dell'Ucraina. e in Russia il suo partito ha contratto un prestito di oltremilioni di euro che sta ancora ... Nove razzi hanno colpito la Zona Verde di Baghdad, feriti tra le forze di sicurezza Oggi, mentre il parlamento era riunito per eleggere il prossimo presidente dell’Iraq nove razzi hanno colpito la Green Zone, facendo sospendere la seduta. La presidenza è una posizione in gran parte ...Tra diritti calpestati e speranza di futur di Elena Dragan Tra il dire e il fare di solito c’è di mezzo il mare. Oggi invece c’è stato il bosco. Quello che termina con uno scosceso sentiero all’altezz ...