Inter | Lukaku ancora out Shani enigmatica fra petali di rosa e lingerie | 'm'ama o non m'ama' FOTO

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Una vera e propria relazione fraJamialah e Romelunon è mai stata confermata, ma il gossip in Inghilterra non si è...

, Inzaghi esulta:e Correa (quasi) pronti al rientro Romelu©LaPresseC'è sempre massima cautela sul ritorno in campo, considerando anche il Mondiale di novembre dove siache ......d'allarme in casa. Dopo una partenza fulminante con tre gol e 1 assist nelle prime quattro partite, l'argentino si è quasi completamente fermato complice anche l'assenza di Romelu, il ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Personalizza la prima pagina di Calciomercato.com ...La 10ª giornata di Serie A mette nel menù anche il lunch match di San Siro tra Inter e Salernitana, in programma domenica 16 ottobre alle 12.30. nerazzurri sono reduci dalla vittoria e dal pari estern ...