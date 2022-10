Inter | il 28 ottobre l'assemblea dei soci | all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Dopo il Cda andato in scena lo scorso 28 settembre, nel quale era stato approvato il- con perdita quantificata in circa 140 milioni...

...la corsa dell'verso gli ottavi di finale. Anche la prossima partita dei nerazzurri contro il Viktoria Plze sarà trasmessa su Prime Video . La partita è in programma mercoledì 26, live ......valida per la quarta giornata della fase a gironi della Europa League ROMA - Giovedì 13, ... quello per 1 - 2 a San Siro contro l'e quello casalingo per 2 - 1 contro il Lecce ; in ...Una carrellata di opere di videoarte, spatial installation, elaborazioni fotografiche, pittura gestuale, durational performance, tutte incentrate sul ruolo storico del fiume Isonzo. (ANSA) ...Prosegue la fase a gironi della UEFA Champions League, così dopo gli ottimi risultati delle ultime partite prosegue la corsa dell'Inter verso gli ottavi di finale. Anche la prossima partita dei nerazz ...