Inter | i tifosi pensano già al Viktoria Plzen | venduti quasi 60 mila biglietti

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Sale l’attesa in casaper il match contro il: già60Nemmeno il tempo di godersi il pareggio in casa del Barcellona, che inerazzurrigià alla prossima sfida di Champions League. Come riportato dall’stessa sono già60 iche sono statiper la sfida contro ilin programma a San Siro il prossimo 26 ottobre. L’incredibile 3-3 del Camp Nou contro il Barcellona apre all’la possibilità di centrare la qualificazione agli ottavi di finale nella sfida di San Siro contro il...

... mentre Felix si stava riscaldando tra gli applausi convinti dei propri, che pregustavano il ... raccolta da un assistente dell'ex giocatore di Lazio e. Juve, per Allegri è davvero finita: "...... visto l'importante risultato per l', Bastoni ha immortalato la magica notte di Champions sul ... Questa volta ad apparire Pedri mentre cerca di inseguire Bastoni e la reazione deidalla ...StampaNon finiscono le buone notizie per l’Inter. Da Appiano Gentile, infatti, arrivano rassicurazioni sullo stato degli infortuni di Correa e Lukaku. Dopo il pareggio contro il Barcellona, ottimo in ...Dopo aver intervistato l'agente di Onana, i colleghi di SerieANews.com hanno intervistato anche il procuratore di Lautaro Martinez, Alejandro Camaño che anche lui ha commentato l'ottima gara di ieri d ...