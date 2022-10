Inter | contro la Salernitana Lukaku resta in dubbio Torna Correa Nuovi esami per Brozo

Non è tornato all'per guardare le partite da bordo campo e per tifare per i compagni. Soffre a non poterli aiutare e la sua voglia di scendere in campo è incontenibile. Lo testimoniano le ...... così dopo gli ottimi risultati delle ultime partite prosegue la corsa dell'verso gli ottavi di finale. Anche la prossima partita dei nerazzurriil Viktoria Plze sarà trasmessa su Prime ...Quella segnata dall'ala del Liverpool Mohamed Salah contro il Rangers è diventata la tripletta più veloce nella storia della Champions League Quando si dice che la Champions League è la competizione p ...BERGAMO - L' Atalanta di Gian Piero Gasperini prosegue con i consueti allenamenti per preparare il prossimo match contro il Sassuolo, in programma sabato sera e valevole per la decima giornata di Seri ...