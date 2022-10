Insigne parla della perdita di sua figlia | “Non è facile | ma uniti cerchiamo di andare avanti”

Leggi su spazionapoli

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Lorenzonon sta attraversando un momento felice: Jenny Darone, moglie dell’ex capitano del Napoli, ha da poco perso lache portava in grembo. A causa di questo gravissimo lutto,è stato lontano dai campi per diverse settimane e la famiglia ha deciso di non far uscire nulla.ha però deciso di rompere il silenzio: in conferenza stampa, l’attaccante del Toronto FC, si è aperto riguardo al gravissimo lutto familiare subito da lui e sua moglie Jenny Darone. Lorenzo(Photo by Vaughn Ridley/Getty Images) Queste le sue parole: “Non tutti sanno quello che è successo, però abbiamo avuto un grande problema familiare. Faccio fatica a spiegare perché non me la sento ma abbiamo avuto una grandeinsieme a mia moglie. Non è stato ...