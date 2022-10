Inizia la legislatura Stamattina le sedute inaugurali dei due rami del parlamento

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Alle 10 a Montecitorio e alle 10,30 a Palazzo Madama prende il via la XIX. È scaturita dalle elezioni del 25 settembre. Alla Camera il presidente della prima riunione è Ettore Rosato, deputato anziano (è il “padre” dell’assurda legge elettorale con cui si sono svolte le votazioni). Al Senato la seduta inaugurale è presieduta da Liliana Segre. Primo atto: elezioni dei presidenti dei duedel. Sono quattrocento i deputati, duecento i senatori. I parlamentari eletti in Puglia sono quaranta. L'articolola ledei duedel proviene da Noi Notizie..

