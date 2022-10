Inizia la legislatura DIRETTA VIDEO CAMERA Seduta inaugurale anche al Senato

Ultimi preparativi al Senato per la prima seduta della XIX. Alle 10.30 la senatrice a vita Liliana Segre in veste di presidente, ruolo che compete ... A quel puntola prima votazione,...ROMA - Ai nastri di partenza la XIX, la prima con 400 deputati e 200 senatori. Alle 10la seduta alla Camera, presieduta da Ettore Rosato, vicepresidente uscente più anziano. Mezz'ora dopo sarà la volta del Senato. ...Si apre oggi la XIX legislatura con la prima seduta del Senato. A presiederla sarà la senatrice a vita e superstite dell’olocausto Liliana Segre.«Le spiace non fare il presidente del Senato». «Attendo istruzioni». Così Roberto Calderoli ha risposto ai cronisti che lo attendevano prima di entrare in Parlamento. Oggi inizia la diciannovesima le ...