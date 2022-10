Infortunio Maignan | rientro in campo vicino Ecco quando

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Il portiere francese è clinicamente guarito dal suoedpunta a rientrare incon i rossoneri Mike, portiere del Milan, è clinicamente guarito dal problema muscolare rimediato in nazionale ed è pronto per tornare ad allenarsi con il gruppo. Secondo quanto riportato da Tuttosport, l’estremo difensore non ci sarà nel prossimo match di Serie A contro l’Hellas Verona, ma sarebbe pronto a rientrare per Milan-Monza del 22 ottobre. L'articolo proviene da Calcio News 24.

