In Europa League Roma e Lazio non vanno oltre il pareggio

AGI - La Roma reagisce in parte alla beffa di una settimana fa all'Olimpico, tornando da Siviglia con un pareggio per 1 - 1 nella quarta giornata della fase a gironi di. Al Benito Villamarin il Betis la sblocca con Canales, raggiunto poi da Belotti nella ripresa: con questo punto la squadra di Mourinho sale a quota 4 nel Gruppo C alla pari del ...Non riesce a vendicare la sconfitta di settimana scorsa all'Olimpico, ma il pareggio di Siviglia contro il Betis lascia alla Roma, ancora aperta, la qualificazione ai sedicesimi di. Accantonata la possibilità di centrare il primo posto, il Betis si trova a + 6 su Pellegrini e compagni con lo scontro diretto a favore, i giallorossi si giocheranno tutto nelle ultime ...La Lazio di Sarri non è andata oltre il 2-2 in casa contro lo Sturm Graz in Europa League in un gruppo F equilibratissimo, recuperato due volte e costretto a giocare in 10 per tutto il secondo tempo. ...I giallorossi a Siviglia hanno concluso 1-1 con il Betis, i bianoccelesti 2-2 all'Olimpico contro lo Sturm Graz. Fiorentina ok in Conference, battuti gli Hearts 5-1 ...