“Impermanenze” le opere inedite di un’indagine retrospettiva a Bologna

Dal 30 ottobre al 26 novembre lo Spazio b5 di Bologna ospita la mostra “Impermanenze” con le opere di Simona Ragazzi e Raffaele Mazzamurro, a cura di Emanuela Agnoli ...L’amore per i vasi, il desiderio continuo di sperimentare, la storia di come ha scoperto la resina poliuretanica mentre cercava una matita, le due mostre in corso e molto altro: abbiamo incontrato l’a ...