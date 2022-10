Ilary Blasi multata dopo il video fuori al negozio Rolex | cosa è successo all' ex moglie di Totti

Francesco Totti e, parla l'investigatore privato L'uomo si chiama Ezio Denti ed è lui ad aver informato ladel tradimento dell'ex capitano giallorosso e della sua relazione con ...Tutti ormai conoscono la vicenda dei ' Rolex rubati'.è stata accusata dall' ex marito Francesco Totti di avergli sottratto, con la complicità di suo padre, una collezione di orologi di altissimo valore. Lei ha risposto in maniera ironica, ...Ilary Blasi avrebbe ingaggiato un investigatore privato per pedinare l’ormai quasi ex marito Francesco Totti e scoprire se aveva o meno un’altra relazione. A confermare le indiscrezioni che circolano ...Il detective Ezio Denti ha raccontato come ha fatto a incastrare Totti, quando si incontrava di nascosto con Noemi Bocchi ...