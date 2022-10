Ilary Blasi a spasso per Roma | il dettaglio clamoroso non sfugge ai social!

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Ennesima frecciatina? Chissà. Le ultime storie social disono sempre chiacchieratissime e anche le ultime condivise su Instagram non fanno eccezione. La conduttrice ha trascorso la ...

Ennesima frecciatina Chissà. Le ultime storie social disono sempre chiacchieratissime e anche le ultime condivise su Instagram non fanno eccezione. La conduttrice ha trascorso la giornata a spasso per Roma e ha immortalato tutto sul suo ...Un investigatore privato pagato 75 mila euro. È quanto avrebbe sborsatoper spiare, pedinare e fotografare Francesco Totti per tre mesi. Da fine aprile a fine luglio. L'obiettivo era raccogliere le prove del tradimento del marito con Noemi Bocchi . Ad averlo ...La conduttrice ha condiviso sui social una serie di storie appartentemente innocue: ma i fan più attenti hanno notato un particolare che ha dell'incredibile ...La vicenda della separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi continua ad arricchirsi di dettagli. Parla l'investigatore privato di lei.