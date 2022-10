Il trailer de L’accademia del Bene e del Male con Charlize Theron

Leggi su tutto.tv

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Tutto sembra essere ormai pronto per l’uscita del nuovodel filmdele delche vedrà come protagonistee Kerry Washington. Un film ispirato ai romanzi di Soman Chainani il cui debutto è previsto per il 19 ottobre su Netflix. I protagonisti e l’uscita del lungometraggiodele delIl conto alla rovescia è iniziato e il cast del nuovo lungometraggio in uscita su Netflix il prossimo 19 ottobre sembra deliziare il grande pubblico. Parliamo del nuovo e ultimodel film che Paul Feig ha tratto dalla saga di Soman Chainani (edita in Italia dal 2016 da Mondadori)dele delche ...