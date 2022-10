Il Tottenham ricorda Ventrone | fiori e applausi prima dell’Eintracht FOTO

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Ilsi è stretto nel ricordo di Gian Piero, preparatore atletico dei londinesi tragicamente scomparso per un malore lo scorso 6 ottobre. Tanta la commozione in campo e sugli spalti dell’impianto degli Spurs, dove il 62enne è statoto da Antonio Conte e i suoi giocatoridel fischio d’inizio della sfida di Champions League contro l’Eintracht. Suggestivo il ricordo del, che ha messo il giubbotto disul seggiolino sul quale era solito sedersi, con al collo il cronometro che usava e una corona dibianchi. pic.twitter.com/mnuLDn0idC —Hotspur (@SpursOfficial) October 12, 2022 SportFace.

...del- , ma io sono convinto che sia molto più importante come lavori, preparare le partite e affrontarle nel modo giusto. E per noi questa è una partita molto importante'. Contela ...Bel gesto, nella giornata odierna delin ricordo di Gian Piero Ventrone , preparatore sempre accanto al tecnico, Antonio Conte , e stroncato pochi giorni fa da una forma fulminante di leucemia. Come si legge sul profilo Twitter ... Fiori, striscioni e l'omaggio in panchina: il Tottenham ricorda Ventrone LONDRA -- Due gol di vantaggio, un uomo in vantaggio, il Tottenham stava raggiungendo la vetta del Gruppo D. Lo occupa ancora, ma solo dopo aver trasformato ...Straziante cerimonia prima del match di Champions League tra gli Spurs e il Tottenham nel ricordo del preparatore atletico scomparso nei giorni scorsi: le lacrime di Son dopo il gol ...