Il segretario comunale di Monreale Francesco Fragale passa alla Città metropolitana

... quando venne elettodella Lega Nord Piemonte. L'anno successivo, invece, dopo la ... ha deciso di abbandonare il suo ruolo nella giuntadi Alessandria. E viene scelto come ...Il 5 ottobre si è svolta nel Salonedi Demonte, una pubblica Assemblea per dare nuovo vigore al Comitato SI D. A. V. al fine di ... Graziano Acceglio Vicepresidente, Silvio Rosso, ...L’AQUILA – “Apprendo con estrema indignazione, disappunto e rabbia la sentenza del tribunale civile del capoluogo che punta il dito, per il 30%, contro le vittime del crollo del condominio di Via Camp ...TREVISO - La lista si allunga. Ai tre candidati già in campo si potrebbe aggiungere un quarto nome per la segreteria provinciale della Lega, quello dell'ormai ex senatrice Sonia ...