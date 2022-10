Agenzia ANSA

Ilfornirà all'Ucraina ulteriori missili di difesa antiaerea, comprese munizioni in grado di abbattere missili da crociera. Lo ha annunciato oggi il ministero della Difesa britannico. I ...... "impennata prezzi" Il documento segnala tra l'11 giugno e il 9 settembre 2022 788 casi in 16 Paesi dell' Ue , See (Spazio economico europeo) e nel: 56 nel pollame, 22 nei volatili in ... Il Regno Unito darà all'Ucraina altri missili da antiaerea Si pensava che il nuovo sovrano del Regno Unito, Carlo III, avrebbe portato la monarchia nella modernità, ma nessuno credeva possibile un salto così ardito nel mondo contemporaneo: ...Il Regno Unito fornirà all'Ucraina ulteriori missili di difesa antiaerea, comprese munizioni in grado di abbattere missili da crociera. Lo ha annunciato oggi il ministero della Difesa britannico. I mi ...