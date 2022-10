Il Paradiso delle Signore | anticipazioni 13 ottobre 2022 | una bella notizia per Vittorio

Leggi su tvpertutti

(Di giovedì 13 ottobre 2022) PerConti, al, arriverà una sorprendenteche lo renderà molto felice, come segnalano ledella soap opera di Rai Uno di oggi 13. Il direttore del grande magazzino milanese, di recente, ha deciso di partecipare ad una selezione per creare uno slogan pubblicitario per la campagna di solidarietà destinata alle vittime del Vajont. Inizialmente,aveva deciso di non provarci nemmeno, ma poi Matilde lo ha sollecitato a mettersi in gioco e provocatoriamente lo ha accusato di avere paura di osare e di gettarsi nuovamente nella mischia. Sollecitato dalle parole della Frigerio, Conti ha così deciso di creare il suo slogan, ma sarà in crisi di ispirazione finché non si ...