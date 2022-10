Il nuovo album di Francesco Guccini è Canzoni Da Intorto | un concept che uscirà solo su supporto fisico

Rockol.it

... realizzato con il sangue dei nostri cuori " hanno dichiarato i quattro commentando illavoro. per ora, il disco rock più bello del 2022, Return of the dream canteen è unche non passa e ...Francesco Guccini torna a cantare: a dieci anni di distanza dall'ultimoin studio, esce il 18 novembre "Canzoni da intorto",disco del maestro del cantautorato italiano pubblicato da BMG esclusivamente in formato fisico, dal 13 ottobre disponibile in preorder. ... 1975, quello che c'è da sapere sul nuovo album Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...Infine riesce con successo a collegare la Torre di Controllo del nuovo Aeroporto Milanese di Linate sul grattacielo ... cari al cantautore e ambedue i brani sono contenuti nell’ultimo album “E la voce ...