Il liceo ' Scorza' inaugura il nuovo indirizzo di studi in ' Astrofisica e Tecnologie Spaziali'

Gazzetta del Sud

All'inaugurazione del progetto erano presenti Aldo Trecroci , dirigente scolastico dele Riccardo Barberi , direttore del dipartimento di Fisica dell'Unical che hanno portato i ......d'arancia, canditi e pistacchi. "In finale eravamo in tre per ciascuna categoria " racconta ... Crescendo ho tentato di iscrivermi alartistico, ma dopo sei mesi ho capito che la mia strada ... Il liceo “Scorza” inaugura il nuovo indirizzo di studi in “Astrofisica e Tecnologie Spazial Avviato ieri pomeriggio il ciclo di seminari e laboratori tenuti dai docenti del dipartimento di Fisica dell’Università della Calabria per il nuovo ...