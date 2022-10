Agenzia askanews

"Maestà..." "Di nuovo qui" "È un grande piacere..." "Oddio, oddio... vabbè comunque": i primi quindici secondi dell'udienza della premier britannica Liz Truss a Buckingham Palace - immortalati da un ...Martens e lo zainetto Invicta ('Mai fatto unromano', giura lei; però, in piena campagna ... consigliera provinciale e poi deputata per An (con Gianfranco Fini rapporto di rispetto,ma); ... Il gelido saluto di Carlo alla premier Truss: di nuovo qui di Vittoria Todisco Si celebrano questa mattina alle ore 11 presso la chiesa di San Giuseppe Artigiano i funerali di Lucia Di Ricco Marino che ha chiuso gli occhi per sempre domenica, a Milano, a 91 a ...