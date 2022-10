Il Garante per la privacy ha aperto un’istruttoria su FakeYou | l’app che simula le voci dei politici

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Ilper la protezione dei dati personali hanei confronti della società The Storyteller Company –che fornisce, la piattaforma creata da Brandon Thomas che consente di riprodurre file di testo mediantefalse di personaggi noti, anche italiani. La decisione delsi è resa necessaria dopo che negli ultimi giorni hanno cominciato a diffondersi degli audio in cui si sentivanoche sembravano quelle di Giorgia Meloni e di Silvio Berlusconi e che in realtà erano state create grazie all’Intelligenza Artificiale su. #deepfake Istruttoria nei confronti di #, la app che riproduce file di testo mediantefalse ma realistiche di ...

... in particolare le banche del consorzio di garanzia hanno firmato i contratti di garanziaun importo di 807 milioni, mentre il "fondo Algebris partecipa in qualità dicon una quota ...Algebris, la societa' di gestione di Davide Serra, si impegna20 milioni come sub - underwriter, ossia diventa azionistatale quota, e30 milionidi pari passu con le banche del ...