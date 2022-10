Il Festival di Sanremo cambia canale? Il sindaco | ' La Rai ci dà 5 milioni | se altri ne offrono 15 valuteremmo'

Sky Tg24

In futuro ildipotrebbe non essere più targato Rai . È quanto emerge dalla sentenza del Tar, che ha chiarito che il marchio della kermesse canora più amata d'Italia sarebbe di proprietà del ...Dopo varie collaborazioni con artisti italiani (con Caparezza in 'Goodbye Malinconia', con Nina Zilli in 'The fair tales of New York'), nel 2019 è stato ospite alDi, accompagnando ... Festival di Sanremo 2023, Gianni Morandi: “Pronti” In futuro il Festival di Sanremo potrebbe non essere più targato Rai. È quanto emerge dalla sentenza del Tar, che ha chiarito che il ...I Coma_Cose, duo rivelazione del Festival di Sanremo 2021 con il brano «Fiamme negli occhi» (doppio disco di platino), annunciano l’uscita di «Un meraviglioso modo di salvarsi», l’album, in arrivo ven ...