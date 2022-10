Il corteo occupa l’aeroporto di Genova | terminal chiuso e voli dirottati Toti | Atto di teppismo

(Di giovedì 13 ottobre 2022) I lavoratori di Ansaldo Energia in sciopero hannoto questa mattinadi. Al momento ile iin arrivo vengonosu altri scali. La protesta era iniziata ieri con unche aveva bloccato le arterie principali della città. Sindacati e lavoratori chiedono un impegno formale alla ricapitalizzazione da parte di Cdp, azionista di maggioranza di Ansaldo Energia. “Non ci muoviamo da qui finché non ci danno quello che vogliamo”, ha detto il coordinatore della Rsu Federico Grondonadiavvisa i passeggeri in partenza di non recarsi nello scalo. Al momento infatti tutte le operazioni sono sospese. “Nessuna vertenza sindacale legittima azioni di ...

La Repubblica

È referente "Senza Zaino" in una scuola primaria e sidi laboratori per l'infanzia presso ... vivono un asino - fantoccio alla testa di unimmaginario, Reuccio, re goffo e fannullone, e ...... nel secondo giorno di quella che potrebbe rappresentare la prima protesta dell'autunno caldo del Paese, in contemporanea del primo passo della nuova legislatura politica, la richiesta del... Ansaldo Energia, il corteo sfonda il cordone di polizia e occupa l'areoporto La protesta dei lavoratori di Ansaldo Energia era iniziata ieri con un corteo che aveva bloccato le arterie principali della città.Dopo gli scontri di ieri, la protesta dei lavoratori punta a ponente: "Aspettiamo risposte da Cdp". In corso la riunione in Regione con i sindacati ...