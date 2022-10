Il Coro Lirico siciliano in tour europeo

(Di giovedì 13 ottobre 2022) (Adnkronos) – Dopo i successi dell’edizione 2022 del Festivaldei Teatri di Pietra, che ha segnato un vero e proprio “risveglio” tanto dei più rinomati, quanto dei meno conosciuti, siti archeologici di età greca e romana della Sicilia e della Calabria e con una tappa acclamata e ricca di consensi in Tunisia, nel monumentale Colosseo romano di El Jem, il, diretto da Francesco Costa è già partito per il terzoin Spagna e in Francia, con una delle opere più amate dal pubblico “La Bohème” di Giacomo Puccini e a Malta con l’opera comique “Carmen” di Georges Bizet. Ilvede gli artisti siciliani esportare la professionalità, arte e bellezza della trinacria attraverso la rappresentazione del capolavoro pucciniano per la ...

