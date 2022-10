Il Colibrì | recensione del film

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Ad aprire la 17° edizione della Festa del Cinema di Roma c’è Ildi Francesca Archibugi tratto dal romanzo omonimo di Sandro Veronesi e vincitore del Premio Strega 2020. La pellicola segue le vicende di Marco Carrera (interpretato da Pierfrancesco Favino), medico la cui esistenza è segnata da una serie di tragedie, di lutti e di dolori. Nel cast troviamo anche Bérénice Bejo, Kasia Smutniak, Nanni Moretti, Laura Morante, Sergio Albelli, Benedetta Porcaroli, Francesco Centorame e Massimo Ceccherini. Fabula ed intreccio non coincidono nell’andamento della pellicola. Frequenti sono i flashback e i flashforward che rendono la narrazione più dinamica e meno monolitica, generando la curiosità dello spettatore. Fanno da sfondo alle vicende una Firenze borghese e la Toscana (percepibile anche nelle cadenze dei personaggi), Parigi e ...

