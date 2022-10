Ignazio La Russa presidente del Senato con 116 voti Forza Italia esce dall’aula

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 13 ottobre 2022)Laè il nuovodel. E la nomina è arrivata nella mattinata di giovedì, all’ora di pranzo, con 116, 12 in più rispetto a quelli previsti dal quorum. Un’elezione annunciata, con lo stesso Calderoli, che lui stesso, nel suo discorso di ringraziamento, ha definito un caro amico, con cui condivide l’incarico, tanto da vederlo al suo fianco, capace di fare un passo indietro. Ma la vera sorpresa non è stato tanto il nome di chi l’ha spuntata, annunciato, quanto la prima vera partita giocata in Parlamento, quella tra Fratelli d’. I fedelissimi di Silvio Berlusconi, 66 per la precisione, sono infatti uscitial momento della votazione, lasciando solo il loro ...