Ignazio La Russa nuovo presidente del Senato A un postfascista la seconda carica dello Stato Un mese fa diceva | “Siamo tutti eredi del Duce”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 13 ottobre 2022) “del”. Si può partire di qui, da questa frase di congedo da mai risolte polemiche, per inquadrare il rapporto diLacon la Storia. Era il 15 settembre scorso, giusto quattro giorni prima che il fratello Romano alzasse il braccio al funerale di uno storico esponente della destra. Le rassicurazioni di rito si sprecano: “I conti col passato li facemmo già a Fiuggi. A noi fanno sempre le analisi del sangue. In FdI non c’è spazio per i nostalgici“. E poco importa se in casa sua, davanti alle telecamere, esibiva una collezione di busti di Mussolini, medaglie degli arditi e altri cimeli. Neanche finita la votazioneLaha raggiunto i 104 voti necessari per l’elezione diventando il 28esimo ...