Ignazio La Russa eletto presidente del Senato | primo storico successo del centrodestra

(Di giovedì 13 ottobre 2022)Laè statodel. Ilre di Fratelli d’Italia ha raggiunto il quorum dei voti, nonostante la stragrande maggioranza dei 18ri di Forza Italia non abbia partecipato al voto. Dai primi conteggi Laè statodelcon 116 voti, superando i 115 di cui dispone il, nonostante la gran parte deiri azzurri, su indicazione di Silvio Berlusconi, non abbiano preso parte alla votazione. Il passo indietro di Caderoli e il ringraziamento di La“Nell’interesse del paese faccio volentieri un passo indietro”, aveva detto in mattinata Roberto Calderoli entrando al ...

