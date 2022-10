Ignazio La Russa è il nuovo presidente del Senato Per Forza Italia votano solo Berlusconi e Casellati

(Di giovedì 13 ottobre 2022) AGI -Laè ildel. Ilre di Fratelli d'ha raggiunto i 104 voti sufficenti per l'elezione. L'Aula di Palazzo Madama, quando lo spoglio delle schede è ancora in corso, ha sottolineato il superamento del 'traguardo' con un lungo applauso Il primo 'giorno di scuola' è stato segnato da una novità assoluta: ad occupare gli scranni dei due emicicli ci sono 345 deputati eri in meno, conseguenza della riforma costituzionale targata M5s che ha tagliato il numero degli eletti: da 630 a 400 a Montecitorio, da 315 a 200 a palazzo Madama.

Cosìla, neopresidente del Senato in Aula. .Laha assunto la presidenza del Senato salendo sul più alto scranno di Palazzo Madama. L'esponente di FdI ha portato un mazzo di rose bianche per Liliana Segre. Applausi dai banchi del ...Berlusconi, in Fi disagio per i veti, auspico si superino. Sinceri auguri a La Russa, segno apertura mio voto ROMA, 13 OTT - "Sinceri auguri al nuovo presidente del Senato Ignazio La Russa. Forza Ital ...Milano, 13 ott. (askanews) - Il senatore di Fratelli d'Italia Ignazio La Russa è stato eletto presidente del Senato con 116 voti. Al raggiungimento del quorum previsto di 104 voti è stato accompagnato ...