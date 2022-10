Ignazio La Russa è il nuovo presidente del Senato | non temere riforma Costituzione

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Ilre di Fratelli d'ItaliaLaè stato elettodel. Il raggiungimento del quorum previsto di 104 voti è stato accompagnato da un applauso dell'Aula. Laha ottenuto complessivamente 116 voti. Le schede bianche sono state 65, due voti a testa sono andati anche a Liliana Segre, che oggi ha presieduto l'assemblea, e al leghista Roberto Calderoli viceuscente. "Invito ildelLaad assumere la presidenza". Con questo invito di Liliana SegreLasi è insediato davanti all'aula di Palazzo Madama. "Non ci crederete ma non ho preparato un discorso. Prima di tutto voglio ringraziare ...

Non sono mancati i colpi di scena nella giornata inaugurale di questa XIX° legislatura. Al Senato La Russa è stato eletto con i voti decisivi di una parte dell'opposizione, visto che Forza Italia ha optato per la scheda bianca. Tutti i riflettori così adesso sono puntati su Montecitorio. (Agenzia Vista) Roma, 13 ottobre 2022 "Di nomi ne potrei fare tanti e dovrei farne tanti, ma quello dell'ispettore Calabresi credo possa rappresentarli tutti, assieme, per restare nella mia Milano. All'uscita dall'Aula del Senato si rincorrono smentite e accuse incrociate sui voti che fuori dal perimetro del centrodestra hanno reso possibile l'elezione di Ignazio La Russa alla presidenza.