Ignazio La Russa è il nuovo presidente del Senato | ma la sua elezione spacca la maggioranza e l' opposizione

AGI -La, tra i fondatori di Fratelli d'Italia, viene eletto presidente del Senato al primo scrutinio, incassando 116 voti . Ma, alla prima prova dei numeri in Aula, la maggioranza di ..."Mi avete preso per il culo su tutto, ma vaff". È poco prima dell'ora di pranzo quando va in scena nell'aula del Senato il vaffa - day che inaugura la XIX legislatura.Lasarà eletto di lì a poco alla presidenza di Palazzo Madama, Silvio Berlusconi lo manda letteralmente a quel paese. Era nero fin dal suo arrivo il Cavaliere, la giornata di gloria, il ...Roma, 13 ott. (askanews) - La maggioranza inciampa, ma lo scontro - almeno quello alla luce del sole - è tutto interno alle opposizioni. Ignazio ...Roma, 13 ott. (askanews) - Ignazio Benito Maria La Russa con quella sua voce roca e quel sorriso quasi beffardo con cui accompagna le sue provocazioni è il nuovo presidente del Senato. Di origini ...