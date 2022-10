I senatori di Forza Italia non rispondono alla prima chiama | non c’è ancora l’accordo su La Russa – La diretta

Leggi su open.online

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Ettore Rosato, presidente provvisorio della Camera, ha aperto laseduta della Camera della XIX legislatura, che è dunque ufficialmente iniziata. Rosato ha reso noti i deputati segretari – tutti della scorsa legislatura – che lo assisteranno nello spoglio delle schede per l’elezione del presidente della Camera: Alessandro Colucci, Silvana Comaroli, Luca Pastorino, Eugenio De Maria. Standing ovation dei deputati per il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Oggi si terranno tre votazioni. Dopo la, la seconda sarà convocata alle 14 e la terza alle 17. Secondo il regolamento di Montecitorio, solo dquarta votazione il presidente può essere eletto con la maggioranza assoluta, e non qualificata dei due terzi. Dunque, è probabile che il nome del presidente della Camera lo si conoscerà domani, 14 ottobre. Situazione ...