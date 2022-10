I missili di Mosca e quelli che Kyiv non potrebbe permettersi Ucraina nuova Sarajevo?

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Le persone diprovano una solidarietà speciale per gli ucraini. Sono passate attraverso la brutalità, e riconoscono nella guerra d’lo spiegamento, nel grande stile russo, della aggressione del nazionalcomunismo serbo contro di loro di quasi trent’anni fa. Ac’era un intercalare che ormai faceva le veci dei saluti: “Nema plin, nema struje, nema voda”, non c’è gas non c’è luce non c’è acqua. Nei quasi quattro anni dell’assedio furono rari i periodi, i giorni, le ore, in cui tornasse in città la luce elettrica o l’acqua. Inverni furono superati bruciando gli alberi della città, i libri e i mobili di casa. Quando parlo con le persone amiche dimi colpisce ogni volta la cautela, la discrezione con cui alludono a quella differenza fra il loro assedio e l’aggredita, ...