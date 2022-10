I cinque titoli migliori del Ftse Mib | corre Cnh Industrial

Leggi su italiasera

(Di giovedì 13 ottobre 2022) (Adnkronos) – Cnhguida la classifica deidelMib. In una seduta molto volatile per Piazza Affari e le altre borse europee il gruppo che produce mezzi per l’agricoltura e le costruzioni segna un balzo del 3,41%. Tonici anche Banco Bpm, in rialzo del 3,13%, Tenaris (+2,46%) e Bper (+2,05%). Sempre fra i finanziari Finecobank chiude la classifica deidelMib con un progresso dell’1,97%. Ancora nel risparmio gestito Azimut e Banca Mediolanum salgono rispettivamente dell’1,69% e dell’1,66%. E guadagnano oltre un punto percentuale Pirelli, Eni ed Enel. Il mercato penalizza invece Moncler e Amplifon, che accumulano ribassi per oltre il 4%. Male anche Campari (-3,31%), Stm ...