I bookmakers credono nel Napoli | ha solo cinque squadre davanti per la vittoria della Champions

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Appena una settimana fa sulsta scrivevamo che se per iildiventa la settima squadra favorita per lafinale, vuol dire che qualcosa è realmente cambiato. Quello delle scommesse calcistiche – favevamo notare – è un giro d’affari di migliaia di miliardi di euro e dietro le quote ci sono studi approfonditi e calcoli accurati che tengono conto di numerose varianti. Ci sono professionisti ed esperti di numeri che prendono decisioni importanti. Laddove circolano soldi, non si scherza. Ebbene, questo vale a maggior ragione oggi, dopo l’ennesima strabiliantedegli uomini di Spalletti, che ieri hanno dato altre quattro sberle all’Ajax, stavolta in casa. Dando un’occhiata al sito di Snai, una delle principali società ...

IlNapolista

Però inon citroppo e puntano sul suo esonero: la quota di un addio alla Juve è in netta discesa rispetto a inizio stagione. Andiamo a vedere la situazione. Allegri - Juventus, le ...Accadrà Al Nord ciin pochi, non si fidano. Anche perché lo stesso Salvini , in un'... Ma non è detto che la situazione possa capovolgersi; difatti secondo iè dato a quota 2,88 come ... I bookmakers credono nel Napoli: solo 5 squadre davanti per la Champions Allegri-Juventus Crisi bianconera e panchine dell'alleantore in discussione. Agnelli esclude l'esonero di Max, ...La Fiorentina di Vincenzo Italiano ospita gli scozzesi per dimenticare la brutta sconfitta in campionato contro i biancocelesti ...