I 60 anni di Luca Carboni e i favolosi dischi dell’adolescenza che non capivo

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Sì, lo so cosa vi hanno detto di dire per atteggiarvi a critici culturali: che non conta il «cosa» ma il «come». Non è che non sia vero – altrimenti come distingui la My Way di Sid Vicious da quella di Frank Sinatra – ma poiché alla fine non contano né il cosa né il come, ma solo il sentimentalismo e il complesso sistema di leve e madeleine per cui certi consumi ci si appiccicano, c’è una cosa che conta ancora di più: il «quando». Per quanto sia stato rilevante nella mia vita Ivano Fossati – a vent’non ascoltavo praticamente altro – non potrà mai esserlo quanto Sandy Marton. So che, se dovesse leggere questo rigo, Fossati chiamerebbe l’avvocato (e farebbe bene), ma non è colpa di nessuno: People from Ibiza è uscita l’estate dei miei undici, e non sei mai più carta assorbente quanto lo sei tra le medie e il liceo; nulla di ciò che consumi dopo ...