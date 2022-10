Highlights Italia oro inseguimento femminile a squadre | Mondiali ciclismo su pista 2022 VIDEO

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Ilcon glidella medaglia d’oro dell’aidisu. L’ha infatti visto il trionfo del quartetto azzurro composto da Martina Fidanza, Elisa Balsamo, Chiara Consonni e Vittoria Guazzini, che hanno battuto la Gran Bretagna in finale dominando la sfida per l’oro. La giornata ha portato in dote anche l’argento dell’maschile e sempre l’argento di Rachele Barbieri nella corsa ad eliminazione. IL RECAP DELLA GIORNATA...

... resta la finale per il terzo posto che si giocherà sabato 15 ottobre alle 16 contro gli Stati Uniti in diretta su Sky Sport Arena e in streaming su Now- BRASILE 1 - ...... la cronaca della partita () leggi anche Hearts - Fiorentina 0 - 3: gol e... i capitolini hanno vinto 3 scudetti, 9 Coppee due Supercoppe italiane . In Europa hanno ...La fruizione dei contenuti informativi attraverso i canali di comunicazione sta subendo una metamorfosi continua che Facebook, pardon Meta, stenta a intercettare, e infatti anche Zuckerberg ...Mara Venier da anni è tornata al timone di ‘Domenica In’ riscuotendo buoni ascolti. Eppure a qualcuno che di tv se ne intende parecchio il suo modo di condurre il contenitore dell’ammiraglia Rai non p ...