Highlights Italia-Brasile 1-3 | semifinale volley Mondiali femminili 2022 VIDEO

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Ilcon glidi1-3,deidi. Sconfitta dolorosa ma meritata per le Azzurre di coach Mazzanti, a cui non bastano i 30 punti di Paola Egonu contro un grandissimo. Le verdeoro si sono infatte dimostrate superiori come collettivo, soprattutto a muro e più in generale a livello difensivo. Saranno quindi le sudamericane a giocarsi l’oro contro la Serbia, mentre l’giocherà la finale per il bronzo contro gli Stati Uniti. LA CRONACA DEL MATCH TUTTI I RISULTATI E LE CLASSIFICHE GLISportFace.

... resta la finale per il terzo posto che si giocherà sabato 15 ottobre alle 16 contro gli Stati Uniti in diretta su Sky Sport Arena e in streaming su Now- BRASILE 1 - ...... la cronaca della partita () leggi anche Hearts - Fiorentina 0 - 3: gol e... i capitolini hanno vinto 3 scudetti, 9 Coppee due Supercoppe italiane . In Europa hanno ...La fruizione dei contenuti informativi attraverso i canali di comunicazione sta subendo una metamorfosi continua che Facebook, pardon Meta, stenta a intercettare, e infatti anche Zuckerberg ...Mara Venier da anni è tornata al timone di ‘Domenica In’ riscuotendo buoni ascolti. Eppure a qualcuno che di tv se ne intende parecchio il suo modo di condurre il contenitore dell’ammiraglia Rai non p ...