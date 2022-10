Hellas Verona | esposto striscione davanti la sede | “Società dilettantistica”

Leggi su sportface

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Mentre l’si accinge in queste ore ad ufficializzare Salvatore Bocchetti come nuovo allenatore della prima squadra, una parte del tifo organizzato non sembra aver preso bene questa prima parte di stagione. La curva sud ha infattiunoalladel club in cui definisce il club scaligero una. Una chiara presa di posizione nei confronti della gestione degli ultimi mesi da parte del patron Setti. SportFace.