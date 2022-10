Halloween Ends | una clip in esclusiva del capitolo finale della trilogia con Jamie Lee Curtis

La celebre scream queen dal 13 Ottobre al cinema nel nuovo film, ha ottenuto finalmente la sua impronta sulla Walk of Fame del Chines Theatre di Hollywood, a Los Angeles, e per l'...Celebriamo l'arrivo nei cinema italiani di, capitolo finale della trilogia horror reboot firmata da David Gordon Green con Blumhouse, con una clip in esclusiva intitolata 'Laurie intima Corey di stare alla larga'. Nel video una ...Durante la sua partecipazione al Jimmy Kimmel Live!, Jamie Lee Curtis ha parlato di Halloween Ends, da oggi al cinema, impegnandosi a chiudere con la saga. LEGGI – Jamie Lee Curtis ha dovuto vedere ...La nostra recensione di Halloween Ends, il film che chiude l'arco narrativo dei reboot firmati da David Gordon Green.