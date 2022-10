Ha votato solo il Cav? Beh | il partito è solo lui | la stoccata di Lollobrigida

(Di giovedì 13 ottobre 2022) "HaBerlusconi da Forza Italia? Beh, Forza Italia praticamente èil Presidente Berlusconi". Lo ha dichiarato il deputato di Fratelli d'Italia Francescouscendo da Palazzo Madama dopo l'elezione di La Russa come Presidente del Senato. E ancora: "Il Presidente La Russa ha ottenuto risultati ben più ampi della maggioranza prevista, significa che come rappresentante delle istituzioni è più che apprezzato, nonnell'ambito del centrodestra". Da qui la promessa: "Già la prossima settimana avremo un governo autorevole". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

