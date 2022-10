Guida gastronomica alla capitale austriaca

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 13 ottobre 2022) “Se non hai almeno una nonna ungherese non sei veramente di Vienna”. Questo detto tradizionale rispecchia appieno la multiculturalità della, le cui tradizioni gastronomiche derivano da secoli di melting pot culturale. Crocevia di incontri tra i popoli della Boemia, dei Balcani, dell’Italia e, ovviamente, dell’Ungheria, la romantica città ha raccolto tra le sue mura fortificate influenze culinarie che piano piano ha fatto proprie, definendo i capisaldi della cucina viennese. L’ABC della cucina viennese Un mondo fedele alle tradizioni dell’Europa dell’Est con piatti che si dice arrivino fin dTurchia, passati per Milano e Venezia, come la mitica Wiener Schnitzel. Cotoletta di vitello panata, si differenzia dclassica costoletta meneghina poiché viene servita sottile, rigorosamente senza l’osso. ...