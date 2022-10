Guerra Russia-Ucraina | i russi attaccano la capitale ucraina all’alba con droni kamikaze iraniani Erdogan incontrerà Putin Kiev | i soldati russi disertano | stop di Mosca all’offensiva nel Donetsk

RaiNews

...tra i timori per l'uso di missili balistici intercontinentali e la rapida escalation della...rafforzerà la presenza dei suoi militari in Europa orientale dopo i recenti attacchi della...Lasi è dichiarata favorevole a una soluzione diplomatica dellain atto con l'Ucraina, ma senza compromettere la propria sicurezza. Lo ha dichiarato in un'intervista alla Tass il vice ... Live guerra in Ucraina. La cronaca minuto per minuto, giorno 232 - Zelensky, isolamento diplomatico Russia unica strada - Zelensky, isolamento diplomatico Russia unica strada (Adnkronos) – La richiesta dell’Ucraina di entrare nella Nato è “una mossa di propaganda” e “Kiev è ben consapevole del fatto che un passo del genere significherebbe un’escalation garantita verso la t ...FOGGIA, 13/10/2022 – “L’adesione dell’Ucraina alla Nato può portare alla Terza guerra mondiale e la stessa Alleanza atlantica lo capisce”, ha dichiarato il vice segretario del Consiglio di Sicurezza ...