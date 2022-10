Guerra in Ucraina | quello che si prospetta nel nostro futuro è un mondo nuovo

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 13 ottobre 2022) di Enza Plotino Il pifferaio magico, su richiesta del borgomastro, allontana da Hamelin i ratti al suono del suo strumento; quando la cittadinanza si rifiuta di pagarlo per l’opera, questi si vendica irretendo i bambini del borgo al suono del piffero e portandoli via con sé per sempre. Sento un pifferaio magico anche oggi e un suono acutissimo che distrae, disturba e non permette a tutti noi di discernere tra realtà e fandonia, in un turbinio di parole e immagini che confondono. Ci hanno portati, come i ratti/bambini al seguito del pifferaio, dentro una, sull’orlo di un baratro nucleare, con la prospettiva di conseguenze economiche disastrose e ancora noi, uscendo da Hamelin, inconsapevoli e distratti, disquisiamo sul fatto che parlare di pace voglia dire essere dalla parte degli aggressori (filo Putin), che dire no all’invio di armi ci renda responsabili delle ...