Guerra in Ucraina | la diretta Nato | intesa 14 alleati e Finlandia per scudo aereo

3 ore fa Mosca: "Kiev nella Nato può portare alla Terzamondiale" 'L'adesione dell'alla Nato può portare alla Terzamondiale e la stessa Alleanza atlantica lo capisce', ha ...... della sovranita' e dell'integrita' territoriale, anche piu' delle 141 nazioni che hanno votato a marzo per condannare inequivocabilmente ladella Russia contro l'. Solo 4 hanno scelto ... Live guerra in Ucraina. La cronaca minuto per minuto, giorno 232 - La devastazione dopo il terribile bombardamento su Nikolaiev - La devastazione dopo il terribile bombardamento su Nikolaiev Approvazione ampiamente prevista, ma comunque importante: dall’inizio della guerra in Ucraina, alla fine dello scorso febbraio, mai una risoluzione contro la Russia aveva trovato un consenso così ...Ucraina, oggi nella capitale kazana, Astana, a margine del summit della Cica, i presidenti turco e russo avranno un bilaterale.