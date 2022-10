Gualtieri processato dalla sinistra | già traballa il sindaco di Roma

Leggi su iltempo

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Troppa polvere sotto il tappeto di un Pdno uscito con le ossa rotte dalle elezioni del 25 settembre. Quel 21,7% ottenuto nella Capitale guidata da Roberto- con quasi dieci punti di svantaggio rispetto al partito di Giorgia Meloni - rappresenta un malessere troppo profondo per essere non solo sottovalutato ma persino ignorato. La misura sta nelle «storiche» sconfitte di due big come Monica Cirinnà e Patrizia Prestipino e nel segretariono «pro tempore» (ma in carica da quasi due anni), Andrea Casu, eletto alla Camera per il rotto della cuffia. Un malessere che colpisce direttamente il Campidoglio, complice la Regione verso il voto, un cambio di passo ancora non visibile (di ieri il rapporto dell'Authority capitolina che boccia senza riserve la situazione rifiuti) e un rapporto giunta-consiglio che non è ancora ...