Gsk | con vaccino anti - virus sinciziale per anziani - 94% malattia grave

... nonostante oltre 60 anni di ricerca - è il commento di Tony Wood, Chief Scientific Officer di- Riteniamo che,l'elevata efficacia del vaccino dimostrata in questo studio cardine, il nostro ...... la farmaceuticaprevede di fare domanda di registrazione del suo candidato vaccino contro il ... Dallo studio randomizzato, controllatoplacebo, in cieco, che ha coinvolto circa 25mila ...(Adnkronos) – Il vaccino sperimentale contro il virus respiratorio sinciziale (Rvs) per anziani di Gsk mostra una riduzione del 94,1% della malattia grave e un’efficacia complessiva dell’82,6%. Sono q ...Roma, 4 ott. Adnkronos Salute) – I risultati di una network meta-analysis (Nma) che ha confrontato la triplice e la duplice terapia di Gsk con altre opzioni terapeutiche dimostrano che l'associazione ...